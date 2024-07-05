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Ріші Сунак йде у відставку після провалу на парламентських виборах
14:08 05.07.2024 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що залишає посаду після приголомшливої поразки своєї Консервативної партії на виборах 4 липня.
Про це глава британського уряду заявив у п'ятницю на брифінгу біля своєї резиденції на Даунінг-стріт, повідомляє "Європейська правда".
Сунак виступив з останньою заявою на посту прем'єра. Він підтвердив, що незабаром зустрінеться з королем Чарльзом III, щоб офіційно подати у відставку.
Глава британського уряду вибачився перед виборцями, які "надіслали чіткий сигнал, що уряд Сполученого Королівства має змінитися".
Сунак також подасть у відставку з поста лідера Консервативної партії.
"Після цього результату я піду у відставку з поста лідера партії, але не відразу, а як тільки будуть укладені формальні домовленості щодо обрання мого наступника", - сказав він.
Сунак відзначив, що лідер лейбористів Кір Стармер, який незабаром обійме посаду прем'єра Великої Британії, є порядною людиною.
"Якими б не були наші розбіжності в цій кампанії, він порядна людина, яку я поважаю", - сказав Сунак.
Як повідомляла "ЄП", за підсумками парламентських виборів 4 липня у Британії зміниться влада.
Лейбористи будуть мати більшість у новому складі Палати громад. Сунак раніше визнав програш своєї Консервативної партії.
Очікують, що наступним очільником британського уряду стане Кір Стармер, лідер Лейбористської партії.
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