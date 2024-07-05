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АНАЛІТИКА

Ріші Сунак йде у відставку після провалу на парламентських виборах

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що залишає посаду після приголомшливої поразки своєї Консервативної партії на виборах 4 липня.

Про це глава британського уряду заявив у п'ятницю на брифінгу біля своєї резиденції на Даунінг-стріт, повідомляє "Європейська правда".

Сунак виступив з останньою заявою на посту прем'єра. Він підтвердив, що незабаром зустрінеться з королем Чарльзом III, щоб офіційно подати у відставку.

Глава британського уряду вибачився перед виборцями, які "надіслали чіткий сигнал, що уряд Сполученого Королівства має змінитися".

Сунак також подасть у відставку з поста лідера Консервативної партії.

"Після цього результату я піду у відставку з поста лідера партії, але не відразу, а як тільки будуть укладені формальні домовленості щодо обрання мого наступника", - сказав він.

Сунак відзначив, що лідер лейбористів Кір Стармер, який незабаром обійме посаду прем'єра Великої Британії, є порядною людиною.

"Якими б не були наші розбіжності в цій кампанії, він порядна людина, яку я поважаю", - сказав Сунак.

Як повідомляла "ЄП", за підсумками парламентських виборів 4 липня у Британії зміниться влада.

Лейбористи будуть мати більшість у новому складі Палати громад. Сунак раніше визнав програш своєї Консервативної партії.

Очікують, що наступним очільником британського уряду стане Кір Стармер, лідер Лейбористської партії.

Ключові теги: Британія
 

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