Хто такий лідер лейбористів сер Кір Стармер

Стармер: базова інформація

Вік : 61 рік

Освіта : гімназія Reigate Grammar School, Університет Лідса, Оксфордський університет

Сім'я : одружений з ерготерапевткою Вікторією Александер. Має сина та дочку

Парламентський округ : Голборн і Сент-Панкрас з 2015 року

Хто такий Кір Стармер

Лідер лейбористів часто називає себе "вихідцем із робітничого класу" Окстеда, графство Суррей, де він виріс.

Його батько був слюсарем із виготовлення інструментів, а мати працювала медсестрою. Вона страждала від хвороби Стілла - рідкісного аутоімунного захворювання, через яке вона згодом не могла говорити та ходити.

Він ходив до гімназії Reigate Grammar School, яка через два роки після його вступу стала приватною. До 16 років за його навчання платила місцева рада.

Після школи став першим у своїй родині, хто вступив до університету - він вивчав право в Лідсі, а пізніше в Оксфорді.

У 1987 році став адвокатом і отримав спеціалізацію в галузі прав людини. Його робота привела його до країн Карибського басейну та Африки, де він захищав в'язнів, яким загрожувала смертна кара.

Наприкінці 90-х років він безкоштовно запропонував свої послуги так званим активістам McLibel, яких McDonald's переслідував за розповсюдження листівок, що ставили під сумнів екологічні заяви гіганта швидкого харчування.

У 2008 році його призначили директором Публічної прокуратури - головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу.

Яким був шлях Стармера до влади

У 2015 році він став депутатом від округу Голборн та Сент-Панкрас на півночі Лондона.

Він працював у першій команді колишнього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, як його тіньовий секретар з брекзиту, і виступав за те, щоб провести другий референдум щодо членства в ЄС.

Після важкої поразки партії на загальних виборах 2019 року сер Кір балотувався на посаду лідера - і виграв це змагання у квітні 2020 року.

У своїй переможній промові він пообіцяв вести лейбористів "у нову еру з упевненістю та надією".

Які ключові обіцянки Стармера

Серед ключових політичних обіцянок лейбористів:

* Охорона здоров'я : скоротити списки очікування Національної служби охорони здоров'я, надати 40 000 додаткових прийомів щотижня, фінансувати боротьбу з ухиленням від сплати податків і закрити податкові "лазівки".

* Імміграція : запустити "команду охорони кордону", щоб перешкодити контрабандистам перевозити людей невеликими човнами.

* Житло : побудувати 1,5 мільйона нових будинків шляхом зміни законів про планування та запровадити схему, яка надасть покупцям, які вперше купують житло, "першу чергу" в нових житлових забудовах.

* Освіта : працевлаштувати 6500 вчителів та скасувати податкові пільги для приватних шкіл.

Яка ситуація у Лейбористській партії

З жовтня 2021 року лейбористи перемагають консерваторів в опитуваннях і зберігають перевагу приблизно у 20% з початку 2023 року.

У перші роки свого керівництва сер Кір намагався підвищити низькі рейтинги своєї партії в опитуваннях.

Принизлива поразка на проміжних виборах у Гартлпулі у 2021 році спонукала знову зосередитися на переконанні виборців у так званій "Червоній стіні" - виборчих округах у Північній Англії та Мідлендсі, які колись були переважно лейбористськими, але на виборах 2019 року там виграли депутати від Консервативної партії.

Переосмислення політики призвело до того, що Стармер відмовився від обіцянок скасувати плату за навчання в університетах і націоналізувати енергетичні та водопровідні компанії.

Деякі ліві члени його партії звинуватили його у зраді та невиконанні обіцянок.

До виборів його партія мала 205 місць у парламенті. Для того, щоб отримати абсолютну більшість, вона мала отримати 326 місць - і їй це вдалося.