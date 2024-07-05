Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іноземцям стане важче набути громадянство Фінляндії
10:15 05.07.2024 |
Термін проживання у Фінляндії, необхідний для отримання фінського громадянства, буде збільшений із п'яти до восьми років починаючи з 1 жовтня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі на сайті уряду Фінляндії.
Крім цього, при розрахунку терміну проживання у країні буде враховуватися лише час проживання за посвідкою на постійне проживання.
Зазначається, що нові правила мають на меті підкреслити важливість успішної інтеграції як необхідної умови для отримання громадянства. Це також дозволить більш ефективно вирішувати безпекові питання, йдеться у пресрелізі.
У четвер, 4 липня, уряд Фінляндії запропонував ухвалити ці зміни до Закону про громадянство. Президент країни має затвердити поправки у п'ятницю.
Реформа реалізовуватиметься поетапно через три законодавчі проєкти. Перший проєкт подовжить необхідний період проживання у країні для отримання громадянства, тоді як другий і третій - посилять вимоги щодо доброчесності та засобів до існування і запровадять тест на громадянство. Пропозиції уряду щодо останніх проєктів будуть подані до парламенту восени 2024 та навесні 2025 року відповідно.
Крім цього, в майбутньому подовження необхідного терміну перебування в країні для отримання громадянства Фінляндії також стосуватиметься осіб, які мають міжнародний захист. Водночас заяви цієї категорії осіб розглядатимуться у терміновому порядку, а рішення про надання громадянства прийматиметься не пізніше, ніж через рік після подання заяви.
Відповідно до поправки, діти віком до 15 років, подружжя громадян Фінляндії, особи без громадянства та заявники, які відповідають вимогам знання мови, повинні будуть проживати у країні п'ять років, замість поточних чотирьох.
Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого у Німеччині схвалили реформу законодавства про громадянство ФРН, яка полегшує отримання німецького паспорта та дозволяє подвійне громадянство.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Іноземцям стане важче набути громадянство Фінляндії
|У США розпочалося будівництво першого розумного шосе, яке попереджатиме водіїв про небезпеки та затори
|Авіакомпаніям з ЄС доведеться підвищити ціни на квитки через витрати на декарбонізацію
|Німецький концерн Rheinmetall та італійська компанія Leonardo планують спільне танкове виробництво
|США знищили кораблі та радіолокаційну станцію хуситів у Червоному морі
|Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу
Бізнес
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті