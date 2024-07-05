Іноземцям стане важче набути громадянство Фінляндії

Термін проживання у Фінляндії, необхідний для отримання фінського громадянства, буде збільшений із п'яти до восьми років починаючи з 1 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі на сайті уряду Фінляндії.

Крім цього, при розрахунку терміну проживання у країні буде враховуватися лише час проживання за посвідкою на постійне проживання.

Зазначається, що нові правила мають на меті підкреслити важливість успішної інтеграції як необхідної умови для отримання громадянства. Це також дозволить більш ефективно вирішувати безпекові питання, йдеться у пресрелізі.

У четвер, 4 липня, уряд Фінляндії запропонував ухвалити ці зміни до Закону про громадянство. Президент країни має затвердити поправки у п'ятницю.

Реформа реалізовуватиметься поетапно через три законодавчі проєкти. Перший проєкт подовжить необхідний період проживання у країні для отримання громадянства, тоді як другий і третій - посилять вимоги щодо доброчесності та засобів до існування і запровадять тест на громадянство. Пропозиції уряду щодо останніх проєктів будуть подані до парламенту восени 2024 та навесні 2025 року відповідно.

Крім цього, в майбутньому подовження необхідного терміну перебування в країні для отримання громадянства Фінляндії також стосуватиметься осіб, які мають міжнародний захист. Водночас заяви цієї категорії осіб розглядатимуться у терміновому порядку, а рішення про надання громадянства прийматиметься не пізніше, ніж через рік після подання заяви.

Відповідно до поправки, діти віком до 15 років, подружжя громадян Фінляндії, особи без громадянства та заявники, які відповідають вимогам знання мови, повинні будуть проживати у країні п'ять років, замість поточних чотирьох.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого у Німеччині схвалили реформу законодавства про громадянство ФРН, яка полегшує отримання німецького паспорта та дозволяє подвійне громадянство.