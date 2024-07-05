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У США розпочалося будівництво першого розумного шосе, яке попереджатиме водіїв про небезпеки та затори
09:46 05.07.2024 |
У штаті Мічиган почалося будівництво першого в США "розумного" шосе. Тримильну ділянку між Анн-Арбором і Детройтом оснащують спеціальними датчиками та обладнанням для зв'язку, щоб відстежувати автомобілі та надавати водіям актуальні попередження. Надалі планується розширення проєкту до 40 миль.
Стартап Cavnue, підтримуваний Alphabet, реалізує проєкт, який може стати прикладом для інших шосе по всій країні. "Розумне" шосе призначене для інформування водіїв і Департаменту транспорту Мічигану про можливі проблеми на дорозі, такі як перешкоди, аварії або затори. Очікується, що проєкт допоможе знизити завантаженість доріг, запобігти аваріям і поліпшити оперативність реагування на надзвичайні ситуації.
Уздовж дороги встановлено стовпи з датчиками та камерами, які моніторять кожну ділянку й аналізують зображення за допомогою ШІ та алгоритмів машинного навчання для виявлення небезпечних умов водіння. Технологія Cavnue може з'єднуватися з будь-яким автомобілем, що має функції зв'язку. У Великій Британії аналогічні проєкти розпочалися ще 2014 року, і тепер США прагнуть надолужити згаяне.
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