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АНАЛІТИКА

США знищили кораблі та радіолокаційну станцію хуситів у Червоному морі

 

У четвер, 4 липня, Сполучені Штати знищили два надводні кораблі без екіпажу у Червоному морі та одну радіолокаційну станцію хуситів в Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

В Командуванні зазначається, що "американські кораблі та радіолокаційна станція становлять безпосередню загрозу для сил США і коаліції, а також торгових суден у регіоні".

Атаки єменських хуситів

Після вторгнення ХАМАС до Ізраїлю та початку операції ізраїльської армії в Секторі Газа, з осені 2023 року єменські хусити регулярно атакують комерційні судна у Червоному морі.

Для протидії ударам, США, Велика Британія та союзники створили морську коаліцію.

На початку липня військові США ліквідували в акваторії Червоного моря три безекіпажні катери єменських хуситів. Операцію було проведено з метою самооборони.

Також терористи атакували авіаносець "Дуайт Ейзенхауер", але у Командуванні США заперечили цей факт.

Натомість у червні хусити потопили у Червоному морі грецьке судно-вуглевоз Tutor.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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