Байден пообіцяв демократам-губернаторам «більше спати» і скасувати пізні заходи, - CNN

Президент США Джо Байден пообіцяв губернаторам-демократам припинити планувати заходи після 20:00, щоб він "міг більше спати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомили джерела видання, Байдена заявив губернаторам-демократам під час зустрічі в Білому домі в середу, 3 липня що частина його подальших планів полягає в тому, щоб припинити планувати події після 20:00. Це потрібно для того, щоб він міг більше спати.

Зазначається, що ця заява прозвучала, коли 81-річний Байден намагався запевнити групу з понад 20 лідерів штатів у своїй здатності перемогти колишнього президента Дональда Трампа на виборах та ефективно керувати США ще чотири роки.

За словами джерел CNN, цей коментар розчарував кількох губернаторів, присутніх у залі, і є однією з причин того, що деякі учасники були роздратовані заявою про їхню лояльність та ентузіазм, поширеною кампанією Байдена.

Дебати Байдена й Трампа

Нагадаємо, минулого тижня у Сполучених Штатах Америки пройшли перші передвиборчі дебати між чинним президентом Джо Байденом та колишнім лідером США Дональдом Трампом. Байден їх програв.

Після цього у Демократичній партії розпочалася паніка та обговорення щодо можливої заміни кандидата у президенти. При цьому головним кандидатом на заміну Байдена є віцепрезидент США Камала Харріс.

До того ж повідомлялося, що представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.

Газета The New York Times вчора повідомляла, що сам Байден засумнівався у тому, чи зможе продовжувати брати участь у виборах.

А вже сьогодні Байден заявив, що "облажався" під час дебатів з Трампом, але наполіг на тому, що буде продовжувати свою кампанію з переобрання.

