Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден пообіцяв демократам-губернаторам «більше спати» і скасувати пізні заходи, - CNN

 

Президент США Джо Байден пообіцяв губернаторам-демократам припинити планувати заходи після 20:00, щоб він "міг більше спати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомили джерела видання, Байдена заявив губернаторам-демократам під час зустрічі в Білому домі в середу, 3 липня що частина його подальших планів полягає в тому, щоб припинити планувати події після 20:00. Це потрібно для того, щоб він міг більше спати.

Зазначається, що ця заява прозвучала, коли 81-річний Байден намагався запевнити групу з понад 20 лідерів штатів у своїй здатності перемогти колишнього президента Дональда Трампа на виборах та ефективно керувати США ще чотири роки.

За словами джерел CNN, цей коментар розчарував кількох губернаторів, присутніх у залі, і є однією з причин того, що деякі учасники були роздратовані заявою про їхню лояльність та ентузіазм, поширеною кампанією Байдена.

Дебати Байдена й Трампа

Нагадаємо, минулого тижня у Сполучених Штатах Америки пройшли перші передвиборчі дебати між чинним президентом Джо Байденом та колишнім лідером США Дональдом Трампом. Байден їх програв.

Після цього у Демократичній партії розпочалася паніка та обговорення щодо можливої заміни кандидата у президенти. При цьому головним кандидатом на заміну Байдена є віцепрезидент США Камала Харріс.

До того ж повідомлялося, що представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.

Газета The New York Times вчора повідомляла, що сам Байден засумнівався у тому, чи зможе продовжувати брати участь у виборах.

А вже сьогодні Байден заявив, що "облажався" під час дебатів з Трампом, але наполіг на тому, що буде продовжувати свою кампанію з переобрання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5458
  0,2141
 0,53
EUR
 1
 43,7814
  0,0681
 0,16

Курс обміну валют на вчора, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4200  0,05 0,11 41,0219  0,07 0,16
EUR 43,5738  0,05 0,12 44,3257  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,23 0,56 40,5950  0,23 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес