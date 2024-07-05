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Лейбористи в Британії офіційно виграли вибори, прем'єр визнав поразку
08:39 05.07.2024 |
Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак визнав програш своєї Консервативної партії на дострокових парламентських виборах 4 липня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Сунак сказав уранці в п'ятницю в місті Норталлертон, де розташований його виборчий округ.
У короткому виступі після оголошення результатів за своїм округом (де Сунак переміг) британський прем'єр заявив, що "Лейбористська партія виграла ці загальні вибори".
"Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем'єр-міністра, якій я віддав всі свої сили", - додав він.
"Є багато чому повчитися і багато над чим подумати. І я беру на себе відповідальність за наш програш", - сказав Ріші Сунак.
Таким чином, уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.
Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують 328 місць у Палаті громад - це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.
Підрахунок голосів ще триває, але екзитполи прогнозують Лейбористській партії 410 місць - це стане одним із найкращих результатів партії в історії.
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