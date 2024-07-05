Британські популісти, лідер яких робив скандальні заяви щодо України, вперше пройшли у парламент

Популістська партія Reform UK Найджела Фараджа, який відзначився скандальними заявами щодо України, вперше пройшла до Палати громад за підсумками дострокових виборів у Британії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

За підтвердженими на цей час результатами, представники Reform UK включно з її лідером здобули 4 мандати.

Найджел Фарадж виграв у своєму окрузі Клектон на сході Англії, який раніше представляв депутат від Консервативної партії, тоді як його суперник від консерваторів опинився на другому місці.

Це перша успішна із загалом восьми спроб Фараджа здобути мандат у парламенті.

Спершу підтвердили перемогу представника Reform UK Лі Андерсона в окрузі Ешфілд під Ноттінгемом на півночі Англії, а згодом - ще двох однопартійців Фараджа.

Найджел Фарадж нещодавно зробив низку скандальних заяв про Путіна та Україну, зокрема про те, що це нібито Захід спровокував повномасштабне російське вторгнення, або що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб "не втратити всіх молодих чоловіків".

При цьому він наполягає, що твердження про його симпатії до Владіміра Путіна - це "російська містифікація", та відкинув повідомлення про можливе втручання Росії у британські вибори на його боці.

Партія Фараджа суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами, але через особливості виборчої системи їй не прогнозували значної кількості мандатів.