Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британські популісти, лідер яких робив скандальні заяви щодо України, вперше пройшли у парламент
08:34 05.07.2024 |
Популістська партія Reform UK Найджела Фараджа, який відзначився скандальними заявами щодо України, вперше пройшла до Палати громад за підсумками дострокових виборів у Британії.
Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".
За підтвердженими на цей час результатами, представники Reform UK включно з її лідером здобули 4 мандати.
Найджел Фарадж виграв у своєму окрузі Клектон на сході Англії, який раніше представляв депутат від Консервативної партії, тоді як його суперник від консерваторів опинився на другому місці.
Це перша успішна із загалом восьми спроб Фараджа здобути мандат у парламенті.
Спершу підтвердили перемогу представника Reform UK Лі Андерсона в окрузі Ешфілд під Ноттінгемом на півночі Англії, а згодом - ще двох однопартійців Фараджа.
Найджел Фарадж нещодавно зробив низку скандальних заяв про Путіна та Україну, зокрема про те, що це нібито Захід спровокував повномасштабне російське вторгнення, або що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб "не втратити всіх молодих чоловіків".
При цьому він наполягає, що твердження про його симпатії до Владіміра Путіна - це "російська містифікація", та відкинув повідомлення про можливе втручання Росії у британські вибори на його боці.
Партія Фараджа суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами, але через особливості виборчої системи їй не прогнозували значної кількості мандатів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу
|«Хезболла» завдала масованого ракетного і безпілотного удару по північному Ізраїлю
|Байден пообіцяв демократам-губернаторам «більше спати» і скасувати пізні заходи, - CNN
|Лейбористи в Британії офіційно виграли вибори, прем'єр визнав поразку
|Британські популісти, лідер яких робив скандальні заяви щодо України, вперше пройшли у парламент
|Польща розраховує на прикордонників з трьох країн ЄС для охорони кордону з Білоруссю
|Опитування: Ультраправі у Франції не отримають абсолютної більшості на виборах
Бізнес
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»