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АНАЛІТИКА

Польща розраховує на прикордонників з трьох країн ЄС для охорони кордону з Білоруссю

 

Польща сподівається залучити прикордонників і поліцейських з Фінляндії, Німеччини та Греції для патрулювання кордону з Білоруссю.

Про це стало відомо агентству Reuters у четвер від польського посадовця, який обіймає високу посаду, пише "Європейська правда".

Посадовець зазначив, що "підготовка йде повним ходом", і це країни, "які мають великий досвід в охороні кордонів"

"Особливо, наприклад, досвід Греції може бути дуже корисним", - заявив журналістам високопосадовець.

Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex повідомило, що за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагаються потрапити до ЄС через східний кордон Євросоюзу, майже подвоїлася, хоча цей маршрут залишається відносно невеликим порівняно з іншими шляхами в Європу.

В останні місяці офіційні особи Польщі та Фінляндії попереджали, що кількість людей, які намагаються перетнути кордон через Білорусь або Росію, може значно зрости.

Греція розширює огорожу на кордоні з Туреччиною, а Фінляндія прагне закрити новий маршрут мігрантів через Росію до Європи, розгорнувши більше прикордонних патрулів, безпілотників і електронних детекторів, а також побудувавши паркани.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в інтерв'ю громадському телебаченню в четвер, що серед мігрантів, які прибувають з Білорусі, можуть бути люди, навчені нападати на польських солдатів.

Уряд Польщі сподівається підняти це питання на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.

Цього тижня Німеччина і Польща представили спільний план дій, в якому домовилися обговорити посилення оборонної співпраці, в тому числі посилення присутності НАТО на східному кордоні Альянсу, а також координацію допомоги Україні.

Нагадаємо, останніми днями збільшилася кількість спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону.

Раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.
 

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