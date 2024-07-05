Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 01:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путін про ідею Трампа швидко закінчити війну: Ми це підтримуємо
22:57 04.07.2024 |
Правитель Росії Владімір Путін заявив, що "серйозно" ставиться до готовності Дональда Трампа швидко завершити війну в Україні.
Про це Путін сказав журналістам у четвер, його слова наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".
Путін заявив, що не знайомий із конкретними пропозиціями Трампа щодо завершення війни в Україні, однак ставиться до них "серйозно".
"Те, що пан Трамп як кандидат у президенти заявляє про те, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми до цього ставимося цілком серйозно", - сказав Путін.
При цьому він сказав, що "не знайомий, зрозуміло, з можливими пропозиціями" того, як саме Трамп має намір це зробити.
Путін зазначив, що конкретні пропозиції Трампа - "це, звичайно, ключове питання".
"Я не сумніваюся, що він говорить це щиро, і ми це підтримуємо", - сказав господар Кремля.
Колишній президент США Дональд Трамп, який випереджає в опитуваннях президента Джо Байдена перед листопадовими виборами, неодноразово стверджував, що здатний закінчити війну в Україні ще до своєї інавгурації в січні. Однак він жодного разу не пояснював публічно, як він планує це зробити.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен негайно викласти свій план швидкого завершення війни з Росією, якщо у нього такий є.
За даними видання Politico, у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем" задля припинення російсько-української війни, яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща розраховує на прикордонників з трьох країн ЄС для охорони кордону з Білоруссю
|Опитування: Ультраправі у Франції не отримають абсолютної більшості на виборах
|Затримано командира полку, підозрюваного у вбивствах у Бучі
|Путін про ідею Трампа швидко закінчити війну: Ми це підтримуємо
|США розмістять у Японії 48 винищувачів F-35A
|Португалія надасть право на податкові пільги більшій кількості нових резидентів
Бізнес
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»