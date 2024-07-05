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АНАЛІТИКА

Путін про ідею Трампа швидко закінчити війну: Ми це підтримуємо

 

Правитель Росії Владімір Путін заявив, що "серйозно" ставиться до готовності Дональда Трампа швидко завершити війну в Україні.

Про це Путін сказав журналістам у четвер, його слова наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Путін заявив, що не знайомий із конкретними пропозиціями Трампа щодо завершення війни в Україні, однак ставиться до них "серйозно".

"Те, що пан Трамп як кандидат у президенти заявляє про те, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми до цього ставимося цілком серйозно", - сказав Путін.

При цьому він сказав, що "не знайомий, зрозуміло, з можливими пропозиціями" того, як саме Трамп має намір це зробити.

Путін зазначив, що конкретні пропозиції Трампа - "це, звичайно, ключове питання".

"Я не сумніваюся, що він говорить це щиро, і ми це підтримуємо", - сказав господар Кремля.

Колишній президент США Дональд Трамп, який випереджає в опитуваннях президента Джо Байдена перед листопадовими виборами, неодноразово стверджував, що здатний закінчити війну в Україні ще до своєї інавгурації в січні. Однак він жодного разу не пояснював публічно, як він планує це зробити.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен негайно викласти свій план швидкого завершення війни з Росією, якщо у нього такий є.

За даними видання Politico, у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем" задля припинення російсько-української війни, яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.

Ключові теги: США, Росія
 

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