США розмістять у Японії 48 винищувачів F-35A

Міністерство оборони США заявило, що протягом наступних кількох років витратить понад 10 мільярдів доларів на модернізацію тактичних військових літаків, дислокованих в Японії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Japan Times.

На авіабазі Місава в префектурі Аоморі США замінять 36 винищувачів F-16 на 48 літаків F-35A - багатоцільових винищувачів п'ятого покоління, розроблених американською фірмою Lockheed Martin.

На авіабазі Кадена в префектурі Окінава США замінять 48 винищувачів F-15C/D на 36 новітніх літаків F-15EX.

Під час перехідного періоду буде здійснюватись ротація літаків 4-го і 5-го поколінь.

Корпус морської піхоти збільшить кількість малопомітних винищувачів F-35B на базі Івакуні в префектурі Ямагуті.

Міністерство оборони США заявило, що воно тісно координує з японським урядом план модернізації тактичної авіації, що базується в Японії.

Цей план "демонструє непохитну відданість США справі оборони Японії і спільне бачення обома країнами вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".

Сполучені Штати підтримують Японію, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку регіональних держав, таких як Китай і Північна Корея.

США мають кілька військових баз у Японії, які дозволяють Сполученим Штатам швидко реагувати на будь-які загрози в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

США і Японія регулярно проводять спільні військові навчання, включаючи сухопутні, морські та повітряні маневри. Це допомагає підвищити взаємну оперативну сумісність і готуватися до потенційних загроз.

Нагадаємо, нещодавно Вашингтон назвав "неймовірно тривожною" заяву глави Кремля Владіміра Путіна, який сказав, що не виключає надсилання Росією зброї Північній Кореї.

В адміністрації президента США заявили, що нещодавня зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.