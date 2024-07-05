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Португалія надасть право на податкові пільги більшій кількості нових резидентів
22:40 04.07.2024 |
Португалія планує дозволити більшій кількості нових резидентів отримати право на податкові пільги, намагаючись залучити до країни кваліфікованих працівників.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
Згідно із заявою уряду, він хоче, щоб ширший набір кваліфікованих професій та компаній могли подавати заявки на податкові пільги.
Наприкінці 2023 року попередній уряд звузив коло осіб, які могли скористатися фіксованою ставкою податку на прибуток у розмірі 20% протягом 10-річного періоду, заявивши, що вона буде доступна для нових кваліфікованих резидентів, які працюють у таких сферах, як наукові дослідження та певні інвестиції.
Як заявив у четвер міністр фінансів Жоакім Міранда Сарменту, податкові пільги поширюються на доходи від роботи, але не поширюються на пенсії, дивіденди або приріст капіталу.
У липні 2023 року міністерство фінансів Португалії заявило, що загалом 89 тисяч осіб скористалися тим, що тоді називалося режимом "нерезидентів", який передбачав 10-відсоткову ставку податку на пенсії.
Раніше повідомляли, що новий правоцентристський уряд Португалії на чолі з Луїшем Монтенегру скасував запроваджений їхніми попередниками-соціалістами закон, який заохочував людей переїжджати до країни на заробітки.
Також Монтенегру заявив про реструктуризацію урядового управління з питань міграції, яке було створене минулого року після розформування прикордонної поліції, тому що воно "не працює".
Новий уряд у Португалії прийшов до влади в результаті дострокових виборів на початку року, викликаних корупційним скандалом за участю топпосадовців колишньої влади.
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