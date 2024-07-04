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Артур Еш
Німеччина заборонила продаж Китаю турбінного бізнесу Volkswagen через загрозу нацбезпеці
17:56 04.07.2024 |
Німеччина заблокувала продаж Китаю турбінного бізнесу дочірньої компанії Volkswagen Group - MAN Energy Solutions - з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє CNN.
MAN Energy Solutions ще у червні минулого року оголосила про плани продати свій бізнес із виробництва газових турбін китайській державній компанії CSIC Longjiang GH Gas Turbine. Однак після перевірки потенційної угоди уряд Німеччини дійшов висновку, що Китай може використати газові турбіни для військових кораблів.
Цього тижня міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін вітає інвестиції іноземних компаній, але технології, які стосуються "громадської безпеки", мають бути захищені від країн, "які, можливо, не завжди мають з нами дружні стосунки".
У MAN Energy Solutions не оскаржують рішення уряду. "Тепер ми ініціюємо структурований процес закриття газового турбінного підрозділу, який відбудеться протягом найближчих місяців", - повідомила компанія у коментарі CNN.
У листопаді 2022 року Німеччина заблокувала продаж заводу з виробництва напівпровідників китайської технологічної компанії, також пославшись на проблеми безпеки.
В останні роки Німеччина робила кроки щодо зниження залежності від китайських товарів. Країна сильно постраждала через тісні економічні зв'язки з Росією після вторгнення в Україну - зокрема через сильну залежність від російського природного газу - і хоче знизити ризик виникнення чогось подібного в майбутньому, зазначають CNN.
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