Єврокомісія ввела тимчасові додаткові мита на електромобілі з Китаю

У четвер, через дев'ять місяців після початку антидемпінгового розслідування, Єврокомісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю.

Про це повідомила 4 липня пресслужба комісії, пише "Європейська правда".

На основі розслідування комісія дійшла висновку, що ланцюг вартості електромобілів у Китаї користується несправедливим субсидуванням, що створює загрозу економічних збитків для виробників електромобілів в ЄС.

Розслідування також розглянуло ймовірні наслідки та вплив цих заходів на імпортерів, користувачів і споживачів електромобілів в ЄС.

Відтепер індивідуальні мита для трьох обраних китайських виробників становлять: для BYD - 17,4%; для Geely - 19,9%; для SAIC - 37,6%. Інші виробники електромобілів у Китаї, які співпрацювали в межах розслідування ЄК, підлягають середньому митному збору в розмірі 20,8%. Мито для інших компаній, які не співпрацювали, становить 37,6%.

Ці тимчасові мита застосовуватимуться з 5 липня 2024 року протягом максимум чотирьох місяців.

У цей термін має бути прийняте фінальне рішення щодо остаточних мит шляхом голосування держав-членів ЄС. Якщо це рішення буде ухвалене, воно буде дійсним на період п'яти років.

В останні тижні тривають контакти ЄС на технічному рівні з Китаєм з метою досягнення рішення, яке відповідає нормам СОТ і адекватно вирішує проблеми, підняті Європейським Союзом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини працює над тим, аби запобігти набуттю чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або принаймні пом'якшити їх, якщо повністю зупинити ці заходи буде неможливо.