«Залізна завіса»: Російським депутатам заборонили вільно їздити за кордон

Депутатів Держдуми Росії та членів Ради Федерації почнуть позбавляти мандатів за неузгоджений із керівництвом виїзд за кордон.

Відповідний законопроект Держдума РФ ухвалила в першому читанні, передає The Moscow Times.

Порядок та терміни узгодження закордонних поїздок окремо встановлять ради Держдуми та Радфеду Росії.

"Треба буде обгрунтувати, куди їде людина, але якщо вона поїде на Байкал - все підтримаємо, на Волгу - будемо раді. А якщо острови - Мальдіви чи Балі, - колеги, нічого особистого, - розуміємо, що це буде неправильно стосовно країни та своїх виборців", - сказав речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Він додав, що після ухвалення цієї норми "зменшиться кількість охочих обратися та відпочити за рахунок держави та своїх виборців".

Як зазначив один із авторів законопроєкту, голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Васілій Піскарьов, "це рішення продиктоване питаннями безпеки, як держави, так і тих, хто сам виїжджає за кордон". За його словами, депутатів можуть затримати за кордоном на вимогу "київського режиму" або Міжнародного кримінального суду.

Також Піскарьов нагадав, що депутати та сенатори "за фактом займаної посади мають допуск до держтаємниці", а тому контроль за їхніми поїздками за кордон - це питання забезпечення безпеки держави.

Після ухвалення законопроєкту в першому читанні Володін доручив опрацювати також питання заборони депутатам та сенаторам виїжджати за межі Росії протягом двох-трьох років після закінчення повноважень.

"Якщо ми з вами ухвалимо це рішення, а воно буде дуже відповідальним, то у нас точно обиратимуться люди, які розуміють, що вони працюють на користь країни й це не прогулянка", - пояснив Володін.

Крім цього, він запропонував заборонити депутатам мати власніть за кордоном. Володін доручив опрацювати це питання комітету нижньої палати з безпеки, щоб підготувати відповідні поправки до законодавства.

"Залізна завіса" для росіян

У червні стало відомо, що Федеральна податкова служба Росії збирається створити автоматизовану систему визначення статусу податкового і валютного резидента Росії для фізичних осіб.

До того повідомлялося, що Роскомнагляд розглядає можливість за замовчуванням заблокувати зарубіжні дзвінки для росіян.

Згодом Росія обмежила на своїй території мовлення безкоштовного пакету супутникового телебачення "Свобода", де транслюють незалежні російськомовні ЗМІ, таким чином уперше почавши глушити західні супутникові канали.

На початку липня Міністерство внутрішніх справ Росії підготувало законопроєкт, який, у разі його ухвалення, наділить Федеральну cлужбу безпеки РФ та МЗС Росії повноваженнями щодо вилучення внутрішніх та закордонних "недійсних" паспортів росіян, зокрема за кордоном.

Так, у разі вилучення закордонного паспорта за кордоном громадянину буде видано документ для повернення на територію Росії. Джерело: https://biz.censor.net/n3498089