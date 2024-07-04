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АНАЛІТИКА

Apple на вимогу Роскомнагляду почала видаляти VPN-сервіси у Росії

 

Американська корпорація Apple на вимогу Роскомнагляду РФ видалила з російського магазину AppStore кілька VPN-сервісів, які використовуються для обходу блокувань.

Про це повідомляє російське The Moscow Times.

Так, з доступу зникли додатки щонайменше чотирьох сервісів: Proton VPN, Red Shield VPN, Nord VPN і Le VPN.

Сервіси Red Shield VPN і Le VPN опублікували повідомлення, які вони отримали від Apple. У них ідеться про те, що додатки було видалено з AppStore на вимогу Роскомнагляду. При цьому російське відомство стверджувало, що вони містять "незаконний у Росії контент".

В Apple запропонували розробникам самостійно зв'язатися з Роскомнаглядом і уточнити причини. Представники Red Shield рекомендували користувачам для встановлення застосунку та отримання оновлень змінити країну Apple ID. Блокування VPN-сервісів у Росії почалися до війни в Україні, але після цього стали відбуватися частіше.

У серпні та вересні минулого року Роскомнадзор провів дві хвилі масових блокувань VPN-сервісів. Вони торкнулися протоколів WireGuard, OpenVPN і IPSec.

У жовтні 2023 року директор підвідомчого Роскомнагляду Центру моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування Сергій Хуторцев повідомив, що за два роки було заблоковано 167 "шкідливих" VPN-сервісів і 84 додатки.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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