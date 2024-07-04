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АНАЛІТИКА

Британська розвідка проаналізувала, як РФ краде мінерали з окупованих частин України

 

У своєму останньому розвідувальному огляді про російсько-українську війну Міноборони Британії оцінило, як Росія викрадає з окупованих частин України мінерали і корисні копалини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як стверджують у британському відомстві, українська влада вже неодноразово звертала увагу на цей грабунок.

"Залізна руда, вугілля, титан, уран, марганець, золото та літій присутні в Україні, майже напевно їх поклади є бажаною ціллю для Росії, яка також шукає шляхи знекровити українську економіку, позбавляючи її доступу до ресурсів і руйнуючи інфраструктуру", - йдеться в огляді.

Як стверджує британська розвідка, однією з причин того, що Росія намагається покращити транспортну інфраструктуру на окупованих частинах України є те, що вона хоче видобути побільше українських мінералів.

Зокрема, у відомстві згадали заяви окупантів про нібито триваюче покращення і будівництво дорожньої і залізничної інфраструктури в Запорізькій області з метою зв'язати регіон з Росією. Аналітики кажуть, що це слугує не тільки військовій меті, а й вивезенню зерна та мінералів.

Як приклад в огляді наводять видобуток залізної руди і її вивезення в районі Дніпрорудного у Запорізькій області.

"Потяги їдуть через Крим і Керченський міст у Росію. Ця активність не позбавлена ризику, оскільки потяги їдуть через райони, де спостерігається висока активність українських партизанів", - йдеться в огляді.
Ключові теги: Росія
 

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