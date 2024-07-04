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Інфляція в Туреччині в червні сповільнилася вперше за 8 місяців
14:12 04.07.2024 |
Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в червні сповільнилися до 71,6% у річному вираженні з 75,45% у травні, йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).
Ослаблення інфляції відзначено вперше за 8 місяців.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав менш значне уповільнення зростання - до 72,6%.
Темпи підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої минулого місяця скоротилися до 68,08% з 70,14% у травні, на транспортні послуги - до 65,67% з 79,1%.
Вартість меблів і товарів для дому зросла на 67,72% (+69,34% у травні), одягу і взуття - на 47,84% (+50,85%), ціни в готелях, кафе і ресторанах підвищилися на 90,67% (+92,94%).
Темпи зростання вартості комунальних послуг прискорилися до 94,72% у річному вираженні з 93,21% місяцем раніше.
Підвищення споживчих цін у червні порівняно з травнем становило 1,64%, ставши найслабшим із травня 2023 року. Місяцем раніше ціни зросли на 3,37% у помісячному вираженні.
Базова інфляція, що не враховує вартість продуктів харчування, енергоносіїв, алкоголю, тютюнової продукції та золота, у червні становила 70,4% у річному та 1,9% у помісячному вираженні, повідомляє Turkstat. Темпи базової інфляції сповільнилися порівняно з травнем, коли вони становили 72,99% і 3,77% відповідно.
Ціни виробників (індекс PPI) у країні минулого місяця підвищилися на 50,09% у річному вираженні та на 1,38% у помісячному. У травні ціни зросли на 57,68% і 1,96% відповідно.
Уповільнення інфляції показує, що посилення грошово-кредитної політики в Туреччині починає приносити плоди, зазначає Financial Times. Турецький ЦБ утримує ключову процентну ставку на рівні 50% з березня цього року. Ще в червні 2023 року ставка перебувала на рівні 8,5%.
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