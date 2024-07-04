Фінансові новини
- |
- 04.07.24
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія вилетіла з десятки найбільших економік світу
11:50 04.07.2024 |
Падіння рубля призвело до того, що Росія вибула з десятки найбільших економік світу.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Світового банку.
Зазначається, що у 2023 році російська економіка зросла на 3,6% - більше, ніж світова, але через послаблення рубля в доларах її розмір скоротився на 10,8% - з $2,27 до $2,02 трлн.
Унаслідок цього у рейтингу розміру економік Росія опустилася з восьмого місця на одинадцяте, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча вони торік зростали повільніше: 0,9%, 2,9% та 1,1% відповідно.
Схожа ситуація сталася з Японією: через падіння курсу єни вона опустилася на четверте місце, пропустивши на третє Німеччину. Лідирують з величезним відривом США: в абсолютних доларах американська економіка на третину більша за китайську - $27,4 трлн і $17,8 трлн відповідно.
У перерахунку на душу населення Росія виглядає ще бліднішою: ВВП торік склав $13 817 в порівнянні з $15 445 роком раніше - за цим показником Росія опустилася на 86-е місце (між Мексикою та Аргентиною).
Водночас російські чиновники слідом за президентом Путіним надають перевагу іншому рейтингу - не за абсолютним розміром ВВП, який сильно залежить від коливань курсів валют, а за паритетом купівельної спроможності. У ньому Росія посідає вищі місця та перебуває у десятці.
Як повідомлялося, раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що Росії вдалося трансформувати свою економіку і уникнути колапсу під тиском санкцій, але через 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
ТОП-НОВИНИ
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
|Дефолт: коли і чим він загрожує Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Члени ОПЕК+ продовжують порушувати власні квоти на видобуток нафти - ЗМІ
|Інфляція в Туреччині в червні сповільнилася вперше за 8 місяців
|ЗМІ: Новому альянсу Бабіша й Орбана у Європарламенті не вдалося залучити двох цінних партнерів
|Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
|У Зеленського спростували домовленість про інтерв'ю Такеру Карлсону
|Росія вилетіла з десятки найбільших економік світу
|Ердоган пропонував РФ допомогу у припиненні війни, Кремль одразу відмовив
Бізнес
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»
|Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре