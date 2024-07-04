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АНАЛІТИКА

Росія вилетіла з десятки найбільших економік світу

 

Падіння рубля призвело до того, що Росія вибула з десятки найбільших економік світу.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Світового банку.

Зазначається, що у 2023 році російська економіка зросла на 3,6% - більше, ніж світова, але через послаблення рубля в доларах її розмір скоротився на 10,8% - з $2,27 до $2,02 трлн.

Унаслідок цього у рейтингу розміру економік Росія опустилася з восьмого місця на одинадцяте, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча вони торік зростали повільніше: 0,9%, 2,9% та 1,1% відповідно.

Схожа ситуація сталася з Японією: через падіння курсу єни вона опустилася на четверте місце, пропустивши на третє Німеччину. Лідирують з величезним відривом США: в абсолютних доларах американська економіка на третину більша за китайську - $27,4 трлн і $17,8 трлн відповідно.

У перерахунку на душу населення Росія виглядає ще бліднішою: ВВП торік склав $13 817 в порівнянні з $15 445 роком раніше - за цим показником Росія опустилася на 86-е місце (між Мексикою та Аргентиною).

Водночас російські чиновники слідом за президентом Путіним надають перевагу іншому рейтингу - не за абсолютним розміром ВВП, який сильно залежить від коливань курсів валют, а за паритетом купівельної спроможності. У ньому Росія посідає вищі місця та перебуває у десятці.

Як повідомлялося, раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що Росії вдалося трансформувати свою економіку і уникнути колапсу під тиском санкцій, але через 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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