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Байден запевнив, що не знімається з виборів
09:00 04.07.2024 |
Президент США Джо Байден у телефонних дзвінках команді його передвиборчої кампанії, а також зустрічах із демократами у Конгресі та губернаторами запевнив, що не відмовляється від участі у виборах.
По це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
За інформацією від двох анонімних джерел, у дзвінках команді його президентської кампанії Байден запивнив, що "нікуди не йде".
На додачу, кампанія Байдена розіслала аналогічні повідомлення електронною поштою для своїх прихильників.
"Ніхто мене не виштовхує. Я не вибуваю. Я залишуся у перегонах до кінця", - запевняє у них президент.
Також у середу Байден влаштував дистанційну зустріч з губернаторами штатів від Демократичної партії і також запевнив їх, що не відмовляється від балотування.
Троє учасників цієї зустрічі, губернатори Нью-Йорку, Міннесоти та Меріленду, зустрілися після неї з журналістами та прокоментували, що це була "чесна дискусія" про невдалі для Байдена дебати, та що вони продовжують його підтримувати.
Перед цим ЗМІ повідомили що Байден нібито вперше непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.
Також неофіційно стало відомо, що десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.
Одне з найновіших опитувань показало, що більше половини демократів і виборців, що симпатизують демократам, вважають, що їхня партія має кращі шанси на перемогу з іншим кандидатом, а не з Байденом.
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