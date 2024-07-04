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АНАЛІТИКА

Байден запевнив, що не знімається з виборів

 

Президент США Джо Байден у телефонних дзвінках команді його передвиборчої кампанії, а також зустрічах із демократами у Конгресі та губернаторами запевнив, що не відмовляється від участі у виборах.

По це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

За інформацією від двох анонімних джерел, у дзвінках команді його президентської кампанії Байден запивнив, що "нікуди не йде".

На додачу, кампанія Байдена розіслала аналогічні повідомлення електронною поштою для своїх прихильників.

"Ніхто мене не виштовхує. Я не вибуваю. Я залишуся у перегонах до кінця", - запевняє у них президент.

Також у середу Байден влаштував дистанційну зустріч з губернаторами штатів від Демократичної партії і також запевнив їх, що не відмовляється від балотування.

Троє учасників цієї зустрічі, губернатори Нью-Йорку, Міннесоти та Меріленду, зустрілися після неї з журналістами та прокоментували, що це була "чесна дискусія" про невдалі для Байдена дебати, та що вони продовжують його підтримувати.

Перед цим ЗМІ повідомили що Байден нібито вперше непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

Також неофіційно стало відомо, що десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Одне з найновіших опитувань показало, що більше половини демократів і виборців, що симпатизують демократам, вважають, що їхня партія має кращі шанси на перемогу з іншим кандидатом, а не з Байденом.
Ключові теги: США
 

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