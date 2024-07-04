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АНАЛІТИКА

Образилася на «русофобію». РФ призупинила участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ

 

Росія призупинила свою участь у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду Федерації РФ (верхня палата парламенту) у Telegram.

Згідно з постановою, яку прийняла Рада Федерації, делегація Росії припиняє участь у ПА ОБСЄ. Росіяни поскаржилися на "упереджені підходи, подвійні стандарти та тотальну русофобію" в організації.

Окрім призупинення участі, Росія також тимчасово припиняє робити внески до бюджету ПА ОБСЄ.

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко доручила направити телеграми про таке рішення на сесію Парламентської асамблеї, яка зараз проходить у Румунії.

Що передувало

Нагадаємо, 13 лютого голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Росія хоче припинити свою участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ. Він назвав ПА ОБСЄ "несамостійною та політизованою організацією".

При цьому кілька днів тому ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнає дії російських окупантів в Україні геноцидом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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