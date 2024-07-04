Санкції працюють: Голова центробанку РФ назвала три головні проблеми російської економіки

Про це голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила під час виступу на Фінансовому конгресі, пише російський "Коммерсант".

"Я виділила б зараз три типи обмежень, вони взаємопов'язані. Це - робоча сила. Ситуація показує нам, що ми екстенсивно зростати далі вже не можемо і зростання може бути лише за рахунок продуктивності праці, а продуктивність праці - це технології. І для нас обмеження - це доступ до технологій, власний технологічний розвиток", - зазначила Набіулліна.

Вона зауважила, що за даними центробанку Росії, з дефіцитом робочої сили зіткнулися три чверті російських підприємств.

Набіулліна додала, що для зростання російської економіки також потрібно віднайти довгострокові джерела фінансування інвестицій.

Голова російського центробанку також нагадала, що економіка РФ стикалася з багатьма шокуючими факторами, але вчасні антикризові заходи та накопичені резерви дозволяли їй повернутися "у початковий стан". Проте зараз ситуація складається інакше, визнала Набіулліна.

"Зараз відбуваються серйозні зміни - і у світі, і у нас. Якщо говорити про світ, то є фрагментація, а ми перебудовуємося на нові ринки, нову логістику, а також маємо труднощі з транскордонними платежами. Звичайно, це створює нову ситуацію", - пояснила голова російського центробанку.

Як повідомлялося, раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що Росії вдалося трансформувати свою економіку і уникнути колапсу під тиском санкцій, але через 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.

Нові санкції Євросоюзу проти РФ

Як повідомллося, наприкінці червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження, серед іншого включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, ЄС забороняє послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ".