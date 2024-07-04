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Індія інвестує безпрецедентні $33 млрд у ТЕС на вугіллі. В енергосистему додадуть 31 ГВт
17:40 03.07.2024 |
Уряд Індії сказав місцевим енергетичним компаніям цього року замовити обладнання на $33 млрд для вугільної генерації. Ці безпрецедентні інвестиції дозволять протягом п'яти-шести років додати в енергосистему 31 ГВт потужності, пише Reuters з посиланням на двох представників уряду.
Звернення отримали як державні компанії NTPC (National Thermal Power Corporation) і SJVN (Satluj Jal Vidyut Nigam), так і приватні Adani Power і Essar Power.
Індія інвестує в вугільну генерацію, бо її нинішніх потужностей ледь вистачає для задоволення попиту в години, коли немає сонця. У червні країна стикнулася з рекордним за 14 років дефіцитом, і владі довелося докладати величезних зусиль, щоб не допустити нічних відключень електроенергії.
"Останні великі замовлення [такого рівня] на енергетичне обладнання приблизно на 20 ГВт були розміщені у 2009-2010 роках, коли китайські компанії забрали більшість пирога", - сказало одне з джерел. Тепер більшість контрактів на нове обладнання, наімовірніше, отримає державна компанія Bharat Heavy Electricals.
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