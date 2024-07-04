Ердоган зустрівся зі своїм «видатним другом» Путіним, запросив його до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з російським лідером Владіміром Путіним у середу в Астані, Казахстан, куди обидва лідери прибули для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Ердоган запросив Путіна до Туреччини, і Путін прийняв запрошення під час їхньої зустрічі. Очікуваний візит лідера РФ цієї весни був відкладений.

Путін заявив, що російсько-турецькі відносини розвиваються, незважаючи на всі виклики. "За останні кілька місяців відбулося падіння обсягів торгівлі, але наш річний товарообіг становить 55 мільярдів доларів. Ми реалізуємо наші проєкти в плановому порядку. Ми будемо обговорювати наші майбутні цілі (щодо покращення відносин). Ми перебуваємо в тісному контакті", - сказав він.

Зі свого боку, Ердоган сказав, що пройшло багато часу відтоді, як він востаннє зустрічався зі своїм "видатним другом" Путіним. "Ми займалися телефонною дипломатією, але наші колеги завжди на зв'язку", - сказав він. Ердоган сказав, що Туреччина і Росія зроблять серйозні кроки щодо атомних електростанцій, і зараз ведуться переговори про нову станцію в Синопі, чорноморській турецькій провінції.

"Ми вважаємо, що можемо зробити значні кроки. Наш міністр енергетики і природних ресурсів веде переговори зі своїм російським колегою. BOTAŞ (державний трубопровідний оператор Туреччини) має щирі відносини з "Газпромом". Наразі нашою першочерговою метою є запуск "Аккую", - сказав він, маючи на увазі електростанцію, побудовану російським "Росатомом" на півдні Туреччини.

Ердоган також привітав туристичний потік з Росії до Туреччини, маючи на увазі близько 7 мільйонів туристів, які відвідують його країну за рік.

"Ми надаємо великого значення прийому російських туристів в Туреччині і ми сповнені рішучості (збільшити цю кількість) до тих пір, поки російські туристи люблять Туреччину", - сказав він.

"У світлі цих теплих відносин я хотів би прийняти вас у Туреччині якомога швидше", - сказав Ердоган Путіну.

"Я обов'язково приїду", - відповів Путін.

Раніше в середу Кремль підтвердив, що Путін і Ердоган проведуть розширену зустріч на полях саміту ШОС.