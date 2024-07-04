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Латвія на тлі війни в Україні збудує новий завод з виробництва боєприпасів
15:59 03.07.2024 |
Латвія збудує новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Підприємство планують запустити у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що завод буде у рік випускати 50 тисяч модульних порохових зарядів для артилерійських боєприпасів. Поки ще йдуть переговори з місцевою владою.
Завод хочуть збудувати на території, що належить міністерству оборони. Там є необхідна інфраструктура. Будівництво заводу коштуватиме близько 12 млн євро, з них 1 млн євро - співфінансування Європейського союзу.
На закупівлю сировини для виробництва артилерійських боєприпасів потрібно близько 15 млн євро на рік. Сировину планують купувати в Італії.
Як зазначає видання, артилерійські снаряди поставлятимуть і латвійській армії.
Нагадаємо, днями Литва уклала угоджу з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на будівництво заводу з виготовлення зброї. Rheinmetall оголосив про будівництво у Литві заводу з випуску 155-мм артилерійських снарядів.
Також німецький Rheinmetall отримав найбільше замовлення у своїй історії. Компанія виготовить для Італії щонайменше 350 бойових БМП Lynx та понад 200 танків Panther.
Зазначимо, що Україна під час повномасштабної війни почала активно співпрацювати з Rheinmetall. Зокрема, йдеться про спільне виробництво зброї, а також відкриття цеху з ремонту німецької техніки на території України.
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