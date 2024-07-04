Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Латвія на тлі війни в Україні збудує новий завод з виробництва боєприпасів

 

Латвія збудує новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Підприємство планують запустити у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що завод буде у рік випускати 50 тисяч модульних порохових зарядів для артилерійських боєприпасів. Поки ще йдуть переговори з місцевою владою.

Завод хочуть збудувати на території, що належить міністерству оборони. Там є необхідна інфраструктура. Будівництво заводу коштуватиме близько 12 млн євро, з них 1 млн євро - співфінансування Європейського союзу.

На закупівлю сировини для виробництва артилерійських боєприпасів потрібно близько 15 млн євро на рік. Сировину планують купувати в Італії.

Як зазначає видання, артилерійські снаряди поставлятимуть і латвійській армії.

Нагадаємо, днями Литва уклала угоджу з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на будівництво заводу з виготовлення зброї. Rheinmetall оголосив про будівництво у Литві заводу з випуску 155-мм артилерійських снарядів.

Також німецький Rheinmetall отримав найбільше замовлення у своїй історії. Компанія виготовить для Італії щонайменше 350 бойових БМП Lynx та понад 200 танків Panther.

Зазначимо, що Україна під час повномасштабної війни почала активно співпрацювати з Rheinmetall. Зокрема, йдеться про спільне виробництво зброї, а також відкриття цеху з ремонту німецької техніки на території України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Латвія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7599
  0,0123
 0,03
EUR
 1
 43,8495
  0,1518
 0,35

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4652  0,10 0,25 41,0896  0,15 0,37
EUR 43,5200  0,09 0,21 44,2776  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8000  0,10 0,25 40,8200  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес