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АНАЛІТИКА

Росії доводиться скорочувати експорт алмазів через санкції та слабкий світовий попит

 

За два роки експорт необроблених алмазів з РФ знизився на 36% порівняно з довоєнним 2021 роком. У 2023-му загальна вартість експорту алмазів упала на 7,7% порівняно з 2022, до $3,7 млрд. Про це повідомляє російський Коммерсантъ з посилання на дані Кімберлійського процесу.

У перший рік повномасштабного вторгнення показник впав на 24% до 2021 року, до 36,7 млн карат, тоді як видобуток зріс на 7%, до 41,9 млн карат.

У 2023-му експорт продовжив падати, скоротившись ще на 12%, до 32,4 млн карат. Також упав і видобуток - на 11%, до 37,3 млн карат.

Ключовий покупець російських алмазів Індія 2023 року скоротила імпорт на 11%, до 128 млн карат.

Це сталося після того, як у попередні два роки на тлі високого попиту і зростаючих цін огранувальники з Індії імпортували в 2,5 раза більше алмазів, ніж було видобуто у світі.

Це призвело до зростання рівня запасів. А подорожчання кредитів, коштом яких фінансується половина всіх закупівель у гранувальному сегменті, повністю з'їло заробіток огранувальників, що і призвело до зниження попиту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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