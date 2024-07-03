Євросоюз планує скасувати ліміт на безмитний імпорт товарів з AliExpress і Shein

Європейський Союз розробляє план із запровадження митних зборів на дешеві товари з китайських онлайн-магазинів AliExpress, Temu і Shein, пише Financial Times.

Троє співрозмовників газети розказали, що до кінця місяця Єврокомісія нібито запропонує скасувати безмитний ліміт в розмірі 150 євро для онлайн-магазинів з третіх країн. Але Amazon, наприклад, це не стосуватиметься, тому що американський маркетплейс зазвичай використовує продавців з Європи.

Можливі й інші заходи, такі як обов'язкова реєстрація великих платформ для сплати ПДВ онлайн, незалежно від суми. Ці варіанти будуть представлені на розгляд уже нового складу Єврокомісії, яка почне роботу ближче до кінця року.

У 2023 році країни Євросоюзу імпортували товарів без мит на суму 2,3 млрд євро.