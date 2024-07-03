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Китайські банки припиняють працювати з Московською біржею
10:54 03.07.2024 |
Китайські банки, які продовжують працювати з Росією, залишають підсанкційну Московську біржу. Про це пише російський "Коммерсантъ" із посиланням на біржову статистику.
Останні два тижні на торгах китайською валютою було зафіксовано помітне скорочення середнього розміру угоди: порівнюючи з травнем, цей показник знизився на 14%, до 1,89 млн руб. - найнижчого рівня з лютого 2023 року.
Одночасно різко зріс оборот позабіржового ринку юаня: у червні там було укладено угод на 1,98 трлн руб. - на 27% більше, ніж у травні. Водночас внутрішньоденні обороти тричі били рекорди, перевищуючи планку 200 млрд руб. на день.
Це означає, що потоки юанів, які йдуть в Росію за продану в Китай нафту, йдуть із біржового ринку на позабіржовий за доларом і євро, торги якими було зупинено 13 червня.
У Центробанку РФ уже готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться зупинити так само, як це сталося з доларом та євро.
Найімовірніше, китайські банки поступово згортатимуть операції з Московською біржею та Національним кліринговим центром, який також потрапив під санкції.
Сполучені Штати 12 червня різко розширили санкції проти Росії. Під обмеження Мінфіну США потрапили Мосбіржа та Національний кліринговий центр, який відповідає, зокрема, за валютні торги.
Мосбіржа одразу оголосила, що з наступного дня припиняє торги доларом і євро. Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15%.
Після запровадження санкцій єдиною іноземною валютою, доступною для торгів, фактично залишився китайський юань.
Але юаневі торги незабаром можуть бути зупинені, повідомляло Bloomberg джерело, близьке до Центробанку РФ. За його словами, китайські банки, які забезпечують такі угоди, найімовірніше, поступово згортатимуть операції з Мосбіржею через загрозу вторинних санкцій США.
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