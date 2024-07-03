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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
ЗМІ: Польща хоче обмежити для Білорусі доходи від транзиту з Китаю в ЄС
23:48 02.07.2024 |
У Варшаві ухвалили рішення про запровадження дуже детального контролю на великому митному терміналі на кордоні з Білоруссю.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо радіостанції RMF FM.
Йдеться про пункт Малашевичі (гміна Тересполь, Бяльський повіт) в Люблінському воєводстві.
Це має стати, як стверджують польські дипломати, надзвичайно жорстким кроком проти Мінська.
Левова частка вантажів зі сходу, в тому числі основні сухопутні поставки з Китаю, прямують на захід через так званий "сухий порт" Малашевичі. Залізницею вони прямують до країн-членів ЄС, а також до порту Гданськ, звідки відправляються в інші пункти призначення. Цей транзит є значним джерелом доходу для білоруського режиму. Його обмеження може мати багато наслідків.
Міністерство закордонних справ Польщі розраховує на тиск Пекіна на Мінськ, щоб змусити Лукашенка виконати польські вимоги.
Як з'ясував кореспондент RMF FM, прийнято рішення про проведення надзвичайно детальних і ретельних перевірок товарів, що в'їжджають до Польщі. Мета - не допустити потрапляння небезпечних предметів і речовин на територію Європейського Союзу.
Як неофіційно стало відомо RMF FM, кілька днів тому дипломатичними каналами до Мінська було надіслано сигнал про те, що Польща більше не буде терпіти міграційний тиск на своєму кордоні, а також затримання польського журналіста і громадського активіста Анджея Почобута.
На сьогоднішній день жодної задовільної відповіді на ці чіткі сигнали з боку Білорусі не надійшло.
Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю.
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