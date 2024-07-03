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АНАЛІТИКА

У Росії ціни на таксі злетіли на 30%

 

Від січня по травень цього року вартість поїздок на таксі в Росії зросла на 30% рік до року і склала 41,56 руб. за кілометр. Це набагато вище за річну інфляцію, яка в травні досягла 8,3%, тому росіяни почали відмовлятися від використання таксі.

Про це йдеться в даних Росстату, передає The Moscow Times.

За п'ять місяців кількість таких поїздок країною скоротилася на 2% рік до року, підрахували в T-Data. За цей час середній чек на послугу зріс на 23%, до 351 руб.

За прогнозами, до кінця року послуги таксі в РФ подорожчають ще на 30%.

В одному з сервісів таксі пов'язують зростання цін із нестачею водіїв, що виникла через закон про таксі від вересня 2023 року. Документ посилив вимоги щодо отримання дозволу на роботу на цьому ринку. Також на ситуацію впливає висока вартість страхування для таксистів та нових автомобілів.

У серпні минулого року повідомлялося, що вартість поїздки на таксі в Росії зросла до максимуму за останні 10 років (з 2014 по 2023 рік).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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