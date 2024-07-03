У Франції понад 200 кандидатів знялись з виборів, щоб заблокувати перемогу ультраправих

Передвиборчі плакати Марін Ле Пен та Жордана Барделли

Понад 200 центристських і лівих кандидатів зняли свої кандидатури та не брати муть участь у другому турі парламентських виборів у Франції, щоб не дозволити ультраправій євроскептичній партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен прийти до влади.

Як передає агенція AFP, у вівторок, 2 липня, закінчувався термін реєстрації для участі у другому турі виборів до Національних зборів (нижньої палати парламенту Франції), який відбудеться 7 липня.

Серед кандидатів, які вирішили вийти з перегонів, понад 120 є членами лівого альянсу "Новий народний фронт", яка посіла друге місце в першому турі, і понад 70 представляють табір президента Еммануеля Макрона.

За підсумками першого туру лише 76 депутатів, майже всі з крайніх правих та лівих сил, були обрані до парламенту. Доля решти 501 місця буде визначена у другому турі між двома або трьома кандидатами, що залишилися. Щоб у виборців був лише один претендент як альтернатива представникам "Національного об'єднання" ліві та центристські кандидати й вирішили зняти свої кандидатури.

Зміна риторики Ле Пен

Тим часом Марін Ле Пен, схоже, відмовилася від своїх попередніх коментарів про те, що "Національне об'єднання" зможе сформувати уряд лише за умови, якщо отримає абсолютну більшість у 289 з 577 місць у Національних зборах.

Ле Пен наголосила, що її партія намагатиметься сформувати уряд і призначити прем'єр-міністром свого 28-річного ставленика Жордана Барделлу за мінімальної кількості у "наприклад, 270 депутатів", а потім знайти підтримку ще 19 депутатів. "Якщо у нас буде більшість, то так, звичайно, ми підемо і зробимо те, для чого нас обрали виборці", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу France Inter.

Нагадаємо, президент Франції Макрон 9 червня розпустив парламент та призначив дострокові вибори після провалу його партії "Відродження" під час виборів до Європарламенту в червні та високого результату "Національного об'єднання". Перший тур парламентських виборів відбувся 1 липня. "Національне об'єднання" отримало 33 відсотки голосів, лівий альянс "Новий народний фронт" став другим з показником у 28 відсотків, а центристський блок президента Еммануеля Макрона набрав 20 відсотків голосів та посів третє місце.