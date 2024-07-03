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АНАЛІТИКА

Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei

 

Адміністрація Байдена відкликала вісім ліцензій 2024 року, які дозволяли деяким компаніям постачати товари китайському гіганту телекомунікаційного обладнання Huawei.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство торгівлі, яке контролює експортну політику США, заявило, що відкликало певні ліцензії.

Серед відкликаних ліцензій були ліцензії для виробників високотехнологічного обладнання Qualcomm та Intel.

Нові заходи зумовлені тим, що компанія Huawei почала відновлюватися, попри зусилля Вашингтона, спрямовані на те, щоб завдати їй шкоди з міркувань національної безпеки. Huawei ці звинувачення заперечує.

Це також відбувається на тлі тиску з боку республіканських прихильників жорсткої китайської політики в Конгресі, які прагнуть знищити компанію, що шокувала галузь у серпні минулого року новим телефоном, оснащеним сучасним чіпом, виробленим китайським виробником мікросхем SMIC, всупереч експортним обмеженням США щодо обох компаній.

Повідомляється, що за перші шість тижнів 2024 року продажі смартфонів Huawei зросли на 64% у річному обчисленні. Бізнес з виробництва компонентів для розумних автомобілів також сприяв відродженню Huawei.

Компанія Huawei потрапила до списку торговельних обмежень США у 2019 році. Внесення до списку означає, що постачальники компанії повинні шукати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки.

Але постачальники Huawei отримали ліцензії на мільярди доларів на продаж товарів і технологій Huawei завдяки політиці, запровадженій адміністрацією Трампа, яка дозволила фірмі постачати набагато ширший спектр товарів.

Відкликані ліцензії для Huawei включають тренажери та офісні меблі, а також низькотехнологічні компоненти для споживчих товарів масового ринку, такі як сенсорні панелі та сенсорні екрани для планшетів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Huawei, США, Китай
 

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