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АНАЛІТИКА

Німецький виробник IRIS-T повідомив про значне зростання

Німецький виробник IRIS-T повідомив про значне зростання

 

Нюрнберзький конгломерат Diehl значно зростає завдяки своєму збройовому підрозділу з системою протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

У 2023 році продажі групи зросли на 10,8%, до 3,88 млрд євро, повідомив фінансовий директор групи.

Лише підрозділ з виробництва озброєнь зріс на 41%, до 1,14 млрд євро.

Член правління підрозділу Гельмут Раух очікує на подальший стрибок продажів у секторі озброєнь до 40% у поточному році. Поріг у 2 млрд євро має бути досягнутий до 2026 року.

Річний прибуток компанії підскочив на 109%, до 174 млн євро у 2023 році порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, пожежа на заводі Diehl у південно-західній частині Берліна сталася 3 травня. У результаті вщент вигоріло технічне приміщення на першому поверсі заводської будівлі, збитки становлять мільйони доларів.

Після цього видання Bild і The Wall Street Journal повідомляли про можливу диверсійну операцію з боку Росії як причину пожежі на заводі в Берліні. Bild при цьому стверджував, що іноземна розвідка поінформувала Німеччину про "конкретні ознаки причетності Росії" до інциденту.

Крім того, у травні в уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
 

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