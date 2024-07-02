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АНАЛІТИКА

Туреччина домовляється зі США про будівництво АЕС, на яке претендує Росія

 

Туреччина веде переговори зі США щодо будівництва великих атомних електростанцій та малих модульних реакторів (ММР). Про це пише Reuters з посиланням на офіційного представника Міністерства енергетики Туреччини.

"США виявляють серйозний інтерес до прагнення Туреччини збільшити свої потужності у сфері атомної енергетики та будівництва нових електростанцій", - сказав Юсуф Джейлан на конференції з атомних електростанцій.

Посол США в Туреччині Джефф Флейк минулого місяця повідомив агентству, що Анкара "говорила з нами та іншими про [будівництво] малих модульних реакторів".

"Ми працюємо з ними, щоб спробувати зменшити їхню залежність [від Росії] всіма можливими способами", - додав він.

Туреччина планує побудувати три чотириреакторні атомні електростанції та доповнити їх малими та середніми реакторами (ММР) загальною потужністю генерації 20 000 МВт для диверсифікації структури виробництва електроенергії.

Джейлан повідомив, що тривають переговори з Південною Кореєю та Росією щодо будівництва другої атомної електростанції в районі Синопу на Чорному морі, а також з китайською компанією SPIC щодо будівництва третьої атомної електростанції у північно-західній турецькій Фракії.

Будівництво першої в Туреччині атомної електростанції "Аккую" потужністю 4800 МВт російським Росатомом триває у Середземноморському регіоні Туреччини. Ввести в експлуатацію перший блок планують у липні 2025 року.

У червні в РФ заявляли, що держкорпорація "Росатом" з 90%-ю ймовірністю отримає для реалізації проєкт другої турецької АЕС у Синопі.

"Туреччина планує будувати ще дві великі атомні станції. Російська сторона хоче взяти участь у будівництві АЕС у Синопі. Росатом має свої конкурентні переваги. По-перше, це досвід будівництва АЕС "Аккую". Друге - найкращі у світі реактори", - казав голова комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний (цитата за ТАСС).

У Синопі планується побудувати два блоки по два реактори потужністю 1250 МВт кожен. Завальний переконаний, що проєкт електростанції буде російським, "зважаючи на нашу конкурентну перевагу".

Водночас Анкара також розглядає пропозиції з боку корейських та китайських компаній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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