Німеччина отримає перший стаціонарний LNG-термінал у 2027 році

У п'ятницю, 28 червня, в Німеччині почали будувати перший в країні стаціонарний термінал для приймання зрідженого природного газу. Про це повідомила компанія Hanseatic Energy Hub (HEH) на своєму сайті.

Термінал матиме два резервуари по 240 000 куб. м, які стануть найбільшими в Європі.

Загальна потужність термінала становитиме 13,3 млрд куб. м природного газу на рік. Близько 90% потужностей забронювали три компанії: німецькі EnBW і SEFE (6 млрд і 4 млрд куб. м відповідно) та чеська енергетична компанія ČEZ (2 млрд куб. м).

Проєкт має таке важливе значення для Чехії, що на церемонії початку будівництва, крім прем'єр-міністра федеральної землі Нижня Саксонія Штефана Вайля, був присутній міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела.

"Після бронювання пропускної здатності плавучого LNG-термінала в Нідерландах, минулої осені у співпраці з ČEZ нам також вдалося забронювати пропускну здатність першого німецького наземного термінала у Штадті. Через три роки він покриватиме до третини сьогоднішнього чеського споживання", - сказав чеський міністр.

HEH повідомила, що під час будівництва заб'ють у землю близько 4600 паль та використають 60 000 куб. м бетону, що еквівалентно приблизно 20 олімпійським басейнам.