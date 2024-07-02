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АНАЛІТИКА

Біржові ціни на бензин у рф підскочили на 20% за місяць

 

Російський ринок бензину знову переживає різке зростання цін на тлі падіння виробництва на нафтопереробних заводах (НПЗ), які стали мішенню для українських безпілотників, повідомляють росЗМІ.

У понеділок, 1 липня, на торгах санкт-петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі вартість бензину «преміум-95» досягла 63 958 руб. за тонну, найвищого рівня з березня, і ледь не оновила рекорд більш ніж за 9 місяців.

З початку червня бензин АІ-95 здорожчав на біржі майже на 8 тис. руб. за тонну, або на 22%. Зростання цін на «регуляр-92» виявилося трохи скромнішим - на 17% за місяць, до 54 364 руб. за тонну.

При тому, що попит на бензин на біржі зростав, нафтові компанії в червні знижували його продажі, розповіло «комерсанту» знайоме із ситуацією джерело. З його слів, виробництво бензину на НПЗ минулого місяця виявилося нижчим за план уряду на 7%, а нафтові компанії були змушені розпродувати запаси: за першу половину місяця вони скоротилися майже на 30 тис. тонн.

За даними Bloomberg, обсяги перероблення нафти в росії у червні стали найнижчими з 2022 року після того, як наприкінці травня зупинилися два великі НПЗ «роснєфті» - туапсинський і комсомольський. Перший із них удруге з початку року зазнав атаки українських дронів, через які вже зупиняв виробництво взимку. Тоді на відновлення заводу від пожежі пішло понад три місяці.

Загалом у червні простоювало 15,5% потужностей російських НПЗ, або 4,1 млн тонн, - удвічі більше, ніж у травні, як підрахував Reuters. Офіційну оперативну статистику з випуску НПЗ із кінця травня засекречено: Міненерго перестало надавати щотижневі дані у росстат, посилаючись на «геополітичну ситуацію» й необхідність захистити ринок від загрози «маніпуляцій».

Слідом за гуртовими цінами бензин дорожчає і в роздробі: за даними росстату, за тиждень, що завершився 24 червня, середня вартість палива на АЗС стала більшою на 0,41% - максимальну величину з осені минулого року. Це обіцяє економіці подальший розгін інфляції, яка вже перебуває на найвищому рівні з лютого 2023 року (8,6%, за даними мінекономрозвитку рф).

Липень і серпень, швидше за все, принесуть полегшення для російської паливної галузі, вважають аналітики Kpler: «лукойл» відновив установку перероблення нафти, що постраждала від безпілотників, на ніжегородському НПЗ, який входить у топ найбільших і випускає 10% всього бензину в країні. Крім того, «роснєфть» перезапустила одну із установок сизранського НПЗ, яка простоювала з середини березня. Порівняно з червнем нафтопереробка може збільшитися на 8,5%, до 5,6-5,7 млн барелів на добу (б/д), прогнозує Kpler.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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