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У Швеції бабусі та дідусі можуть отримувати гроші за догляд за онуками
12:09 02.07.2024 |
У понеділок у Швеції набув чинності новий закон, який дозволяє бабусям і дідусям брати оплачувану відпустку по догляду за онуками до трьох місяців першого року життя дитини.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.
Це сталося через 50 років після того, як скандинавська країна стала першою у світі, яка запровадила оплачувану відпустку по догляду за дитиною для татів, а не лише для матерів.
Відповідно до закону, батьки можуть передати частину своєї допомоги по догляду за дитиною бабусям і дідусям дитини.
Згідно з даними Агентства соціального страхування, державного органу, який адмініструє систему соціального страхування, батьки можуть передати максимум 45 днів, тоді як одинокий батько може передати 90 днів.
У Швеції державна допомога виплачується протягом 480 днів, або близько 16 місяців, на кожну дитину. З них компенсація за 390 днів розраховується на основі повного доходу людини, тоді як за решту 90 днів люди отримують фіксовану суму в розмірі 180 крон ($17) на день.
У Швеції існують також інші пільги для батьків - вони можуть працювати скорочену тривалість робочого дня, поки дитині не виповниться 8 років, а державні службовці можуть працювати скорочену тривалість робочого дня, поки дитині не виповниться 12 років.
Раніше повідомляли, що Швеція, Норвегія та Ісландія пропонують найбільш сприятливу у Європі політику для молодих родин.
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