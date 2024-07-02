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Конгресвумен Спартц висунули звинувачення за «випадковий» пістолет у валізі
11:59 02.07.2024 |
Представниці Республіканської партії Вікторії Спартц, яка походить з України, висунули звинувачення у порушенні правил носіння зброї в міжнародному аеропорту у Вірджинії.
Про це у понеділок NBC News повідомив представник Управління аеропортів столичного округу Вашингтон, пише "Європейська правда".
Спартц висунули звинувачення в п'ятницю через порушення закону штату Вірджинія про небезпечне використання вогнепальної або іншої зброї. Закон кваліфікує як злочин "володіння або транспортування" пістолета або іншої небезпечної зброї "до будь-якого термінала аеропорту авіаперевізника".
Прессекретар Спартц повідомив, що це трапилося перед міжнародним вильотом представниці Конгресу з аеропорту Даллеса на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Румунії.
"Минулої п'ятниці конгресвумен Спартц випадково пронесла у своїй валізі порожній пістолет без магазину і набоїв, про наявність якого в кишені валізи вона не знала, коли проходила контроль безпеки в аеропорту Даллеса. Спартц отримала юридичне повідомлення і продовжила свій міжнародний рейс на засідання ПА ОБСЄ в Європі", - йдеться в заяві прессекретаря у відповідь на прохання про коментар.
Спартц, яка є уродженкою України та протидіяла схваленню американської допомоги Києву, виграла республіканські праймериз в Індіані у травні та найімовірніше проведе у Конгресі США ще один термін.
Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але напередодні праймериз вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі 61 млрд доларів.
Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакета допомоги.
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