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АНАЛІТИКА

Конгресвумен Спартц висунули звинувачення за «випадковий» пістолет у валізі

 

Представниці Республіканської партії Вікторії Спартц, яка походить з України, висунули звинувачення у порушенні правил носіння зброї в міжнародному аеропорту у Вірджинії.

Про це у понеділок NBC News повідомив представник Управління аеропортів столичного округу Вашингтон, пише "Європейська правда".

Спартц висунули звинувачення в п'ятницю через порушення закону штату Вірджинія про небезпечне використання вогнепальної або іншої зброї. Закон кваліфікує як злочин "володіння або транспортування" пістолета або іншої небезпечної зброї "до будь-якого термінала аеропорту авіаперевізника".

Прессекретар Спартц повідомив, що це трапилося перед міжнародним вильотом представниці Конгресу з аеропорту Даллеса на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Румунії.

"Минулої п'ятниці конгресвумен Спартц випадково пронесла у своїй валізі порожній пістолет без магазину і набоїв, про наявність якого в кишені валізи вона не знала, коли проходила контроль безпеки в аеропорту Даллеса. Спартц отримала юридичне повідомлення і продовжила свій міжнародний рейс на засідання ПА ОБСЄ в Європі", - йдеться в заяві прессекретаря у відповідь на прохання про коментар.

Спартц, яка є уродженкою України та протидіяла схваленню американської допомоги Києву, виграла республіканські праймериз в Індіані у травні та найімовірніше проведе у Конгресі США ще один термін.

Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але напередодні праймериз вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі 61 млрд доларів.

Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакета допомоги.
Ключові теги: США
 

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