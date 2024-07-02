Фінансові новини
- |
- 02.07.24
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Західні фінустанови скоротили персонал інвестиційного банкінгу в Китаї через збитки
09:55 02.07.2024 |
Західні фінансові установи в Китаї найбільше за останні роки скоротили персонал інвестиційного банкінгу після того, як уповільнення ринку вдарило по прибутках і зупинило багаторічну експансію в країні.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Скорочення у 2023 році відбулися після того, як п'ять із семи китайських підрозділів з цінних паперів, які є частиною Уолл-стріт і європейських банків, або зазнали збитків, або повідомили про падіння прибутків, згідно з нещодавно опублікованими річними звітами. Минулого року в цих семи підрозділах працювала 1 781 особа, що на 13 відсотків менше, ніж у 2022 році.
Активність на ринках капіталу Китаю сповільнилася в умовах слабкої економіки, в якій домінує тривалий спад на ринку нерухомості та наслідки зростання геополітичної напруженості між Вашингтоном і Пекіном.
"Західні інвестиційні банки потрапили в замкнене коло", - каже Хан Лін, директор консалтингової компанії The Asia Group у Китаї. "Слабкий потік угод означає менше інвестицій в оншорні потужності, що обмежує подальший потік угод".
За його словами, деяким банкам "уривається терпець, коли можливості в Індії, Південно-Східній Азії та США виглядають більш багатообіцяючими".
Міжнародні фінансові групи змогли взяти під повний контроль свої материкові торгові доми з цінних паперів після хвилі регуляторних змін у 2020 році. Ці підрозділи становлять невелику частину глобального прибутку банків.
У 2023 році банки ліквідували понад 60 000 робочих місць по всьому світу, оскільки зниження обсягів укладання угод і публічних лістингів призвело до різкого падіння комісійних. Скорочення в Китаї суперечить попереднім сподіванням на те, що їхній бізнес у країні продовжуватиме зростати, навіть якщо він сповільниться в інших країнах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Віктор Орбан прибув до Києва
|Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Біржові ціни на бензин у рф підскочили на 20% за місяць
|У Швеції бабусі та дідусі можуть отримувати гроші за догляд за онуками
|Конгресвумен Спартц висунули звинувачення за «випадковий» пістолет у валізі
|ЄС відновив мита на яйця і цукор з України через перевищення обсягів імпорту
|Західні фінустанови скоротили персонал інвестиційного банкінгу в Китаї через збитки
|У Нідерландах дозволили експорт в Україну 24-х винищувачів F-16, перший надійде «незабаром»
|НАТО призначить відповідального за довгострокову допомогу Україні, - WSJ
Бізнес
|SpaceX Ілона Маска отримав оцінку у $210 мільярдів. Це рекорд для американської приватної компанії
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом