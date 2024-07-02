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АНАЛІТИКА

Західні фінустанови скоротили персонал інвестиційного банкінгу в Китаї через збитки

 

Західні фінансові установи в Китаї найбільше за останні роки скоротили персонал інвестиційного банкінгу після того, як уповільнення ринку вдарило по прибутках і зупинило багаторічну експансію в країні.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Скорочення у 2023 році відбулися після того, як п'ять із семи китайських підрозділів з цінних паперів, які є частиною Уолл-стріт і європейських банків, або зазнали збитків, або повідомили про падіння прибутків, згідно з нещодавно опублікованими річними звітами. Минулого року в цих семи підрозділах працювала 1 781 особа, що на 13 відсотків менше, ніж у 2022 році.

Активність на ринках капіталу Китаю сповільнилася в умовах слабкої економіки, в якій домінує тривалий спад на ринку нерухомості та наслідки зростання геополітичної напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

"Західні інвестиційні банки потрапили в замкнене коло", - каже Хан Лін, директор консалтингової компанії The Asia Group у Китаї. "Слабкий потік угод означає менше інвестицій в оншорні потужності, що обмежує подальший потік угод".

За його словами, деяким банкам "уривається терпець, коли можливості в Індії, Південно-Східній Азії та США виглядають більш багатообіцяючими".

Міжнародні фінансові групи змогли взяти під повний контроль свої материкові торгові доми з цінних паперів після хвилі регуляторних змін у 2020 році. Ці підрозділи становлять невелику частину глобального прибутку банків.

У 2023 році банки ліквідували понад 60 000 робочих місць по всьому світу, оскільки зниження обсягів укладання угод і публічних лістингів призвело до різкого падіння комісійних. Скорочення в Китаї суперечить попереднім сподіванням на те, що їхній бізнес у країні продовжуватиме зростати, навіть якщо він сповільниться в інших країнах.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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