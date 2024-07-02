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АНАЛІТИКА

Росію не обрали до одного з головних органів ООН

 

Росію не обрали до Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) - одного з шести головних органів організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у соцмережі X.

За його словами, сьогодні відбувся 26-й тур голосування, в якому Росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР.

"Це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародні злочинці небажані в міжнародних органах", - йдеться у дописі.

Що таке ЕКОСОР

Економічна і соціальна рада ООН - головний орган з координації економічної діяльності ООН та пов'язаних з організацією спеціалізованих установ.

На ЕКОСОР припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів і персоналу ООН.

Рада складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН терміном на 3 роки, щорічно по 18 членів.

Основні повноваження:

* обговорювати міжнародні економічні й соціальні проблеми і розробляти рекомендації з їх подолання;

* заохочувати держави до дотримання прав людини і основних свобод;

* розробляти для подання Генасамблеї проекти конвенцій з питань, що входять до її компетенції;

* погоджувати діяльність спеціалізованих установ через консультації з ними і надання рекомендацій;

* консультувати відповідні неурядові організації з питань, які входять до її компетенції.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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