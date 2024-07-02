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АНАЛІТИКА

Байден назвав рішення Верховного суду щодо імунітету Трампа «небезпечним прецедентом»

 

Президент США Джо Байден вважає небезпечним рішення Верховного суду Сполучених Штатів, який визнав наявність у Трампа часткового імунітету у справі, що стосується подій під Капітолієм 6 січня 2021 року.

Як пише "Європейська правда", його цитує Reuters.

Байден у виступі зазначив, що рішення суду означає, що Трамп навряд чи постане перед судом до цьогорічних президентських виборів за його спроби змінити результати виборів 2020 року, та що це створює небезпечний прецедент.

"Цю державу заснували на принципі, що в Америці немає королів. Кожен з нас рівний перед законом. Жоден не стоїть над законом. Навіть президент США", - наголосив Джо Байден.

На його думку, висновок Верховного суду можна трактувати як те, що чітких меж допустимих дій президента практично немає.

"Це небезпечний прецедент, тому що повноваження на цій посаді більше не будуть обмежені законом. Єдиними обмеженнями будуть ті, які сам собі встановив президент", - відреагував Джо Байден.

Нагадаємо, 1 липня Верховний суд Сполучених Штатів визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Рішенням шести суддів проти трьох суд постановив, що, хоча колишні президенти користуються імунітетом за дії, вчинені в межах своїх конституційних повноважень, вони не мають імунітету за дії, які вчиняють приватно.

Нагадаємо, на початку серпня 2023 року спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.
Ключові теги: США
 

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