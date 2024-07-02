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АНАЛІТИКА

Норвегія блокує продаж останньої приватної власності на арктичному архіпелазі

 

Норвегія заблокувала продаж останнього приватного майна на архіпелазі Шпіцберген на тлі збільшення активності Росії та Китаю в Північному Льодовитому океані.

Про це повідомляє Finacial Times.

Через загрозу національній безпеці, пов'язану з розширенням впливу Китаю та Росії в Північному Льодовитому океані, уряд Осло заблокував продаж майна.

В повідомленні йдеться, що уряд поінформував власників фіорду Сьоре-Фагерфьорд на арктичному архіпелазі, що вони можуть продати його лише за згодою норвезької держави.

Це було зроблено після того, як влада Норвегії припустила, що в придбанні цього об'єкту був зацікавлений Китай.

"Це може порушити стабільність регіону і потенційно загрожувати норвезьким інтересам", - сказала міністерка бізнесу Сесілі Мірсет.

Повідомляється, що Росія мілітаризувала значну частину своєї крайньої півночі, тоді як Китай прагне збільшити свою ділову та дослідницьку активність у регіоні.

Шпіцберген є норвезькою територією, але на архіпелазі є російські поселення та гірничодобувні розробки через його незвичний правовий статус. Норвегія володіє більшою частиною землі, але Росія має там чотири великі об'єкти.

Сьоре-Фагерфьорд площею 60 кв км, був виставлений на продаж на початку цього року за 300 млн євро.

Уряд Норвегії запропонував 1,8 млн євро Мірсет сказала, що власність має невелику цінність через її розташування в заповідній зоні, але вона попередила, що будь-хто, хто готовий заплатити "непропорційно високу ціну" за Сьоре-Фагерфьорд, може мати намір кинути виклик норвезькому законодавству та національній безпеці.

Норвезькі спецслужби попередили про ризик для національної безпеки у разі продажу. Після анексії Криму в 2014 році російські ЗМІ назвали Шпіцберген можливою відправною точкою для третьої світової війни, а Москва неодноразово випробовувала терпіння Норвегії в останні місяці, вивішуючи на архіпелазі радянські прапори і проводячи псевдовійськовий парад.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Норвегія
 

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