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АНАЛІТИКА

Південна Корея додала ще 243 товари до списку заборонених для експорту до РФ та Білорусі

 

Міністерство промисловості Південної Кореї додало ще 243 найменування які потенційно можуть бути використані у військових цілях, до списку товарів, що заборонено експортувати до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що відповідне рішення збільшить кількість таких товарів до 1 402 одиниць, щодо яких Південна Корея посилила контроль над поставками таких товарів після вторгнення Росії в Україну.

У міністерстві повідомляють, що до нового списку потрапили металорізальне обладнання, частини оптичних приладів та датчики.

"Товари, включені до списку, заборонено постачати до Росії та Білорусі, хоча уряд може надавати дозволи в кожному конкретному випадку, зокрема, для ділових угод, укладених до оголошення про це", - йдеться в повідомленні.

Нові обмеження мають запрацювати до кінця серпня після завершення необхідних процедур.

Додається, що однією з основних причин розширення експортного контролю проти Росії радник з національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин назвав підписання Москвою та Пхеньяном договору про всеосяжне стратегічне партнерство.
За матеріалами: Економічна правда
 

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