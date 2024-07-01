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Південна Корея додала ще 243 товари до списку заборонених для експорту до РФ та Білорусі
17:29 01.07.2024 |
Міністерство промисловості Південної Кореї додало ще 243 найменування які потенційно можуть бути використані у військових цілях, до списку товарів, що заборонено експортувати до Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що відповідне рішення збільшить кількість таких товарів до 1 402 одиниць, щодо яких Південна Корея посилила контроль над поставками таких товарів після вторгнення Росії в Україну.
У міністерстві повідомляють, що до нового списку потрапили металорізальне обладнання, частини оптичних приладів та датчики.
"Товари, включені до списку, заборонено постачати до Росії та Білорусі, хоча уряд може надавати дозволи в кожному конкретному випадку, зокрема, для ділових угод, укладених до оголошення про це", - йдеться в повідомленні.
Нові обмеження мають запрацювати до кінця серпня після завершення необхідних процедур.
Додається, що однією з основних причин розширення експортного контролю проти Росії радник з національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин назвав підписання Москвою та Пхеньяном договору про всеосяжне стратегічне партнерство.
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