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До альянсу Орбана у Європарламенті приєднаються ультраправі Португалії
16:21 01.07.2024 |
Португальська праворадикальна партія Chega! ("Досить") приєднається у Європарламенті до нової політичної групи "Патріоти за Європу", співзасновником якої є угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.
Про це повідомив керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини Берталан Гаваші, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Лідер партії Chega! Андре Вентура заявив у Facebook, що політсила може офіційно оголосити про своє приєднання до "Патріотів за Європу" в середу.
Популярність партії Chega!, яка була заснована в 2019 році, постійно зростає. На парламентських виборах у Португалії п'ять років тому вони отримали один мандат, але у 2022 році - вже 12. Так партія стала третьою найбільшою силою у португальському парламенті.
На виборах до Європарламенту 9 червня партія отримала два мандати від виборців. Політсила приділяє значну увагу імміграції, ісламу та "політкоректності".
У неділю угорський прем'єр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу".
За словами Орбана, вони створюють політичне утворення, яке "дуже швидко стане найбільшою фракцією європейських правих".
Фракції Європарламенту повинні оголосити свої назви та склад до 15 липня, в них має бути не менш як 23 парламентарі від мінімум семи країн Євросоюзу. Таким чином, альянс Орбана, Бабіша та Кікля ще повинен заручитися підтримкою з боку європарламентарів мінімум чотирьох країн ЄС.
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