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АНАЛІТИКА

Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря

 

Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі з метою підвищення безпеки судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ініціатива під керівництвом Стамбула, перша велика спільна акція чорноморських країн, спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певні райони Чорного моря внаслідок війни.

Росія та Україна є ключовими виробниками зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. Минулого року Київ запустив власний чорноморський експортний маршрут після того, як розвалилася угода про безпечний коридор, підтримана Росією, Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. Це успішно стимулювало експорт і допомогло економіці зростати швидше, ніж прогнозувалося, але маршрут залишається ризикованим.

Минулого року російський ракетний удар поблизу ключового українського порту Одеси влучив у комерційне судно, в результаті чого загинув пілот і були поранені інші. У листопаді судно, найняте сільськогосподарським гігантом Cargill Inc. було також пошкоджене вибухом під час виходу з українського порту в Чорному морі.

У березні Україна заявила, що експорт з її чорноморських портів майже повернувся до довоєнних обсягів після неодноразових атак і перебоїв з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Проте, порти навколо Одеси стикаються з частими ударами з боку Росії, які продовжують переривати їхню діяльність.

Туреччина, Румунія і Болгарія є членами НАТО. Проте їхні судноплавні сили управляються за межами НАТО, частково для того, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з Росією.
За матеріалами: Економічна правда
 

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