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АНАЛІТИКА

Німеччина за перше півріччя отримала рекордні 58% електроенергії з відновлюваних джерел

 

У першому півріччі 2024 року Німеччина, ймовірно, оновила рекорд за часткою відновлюваних джерел у структурі споживання - цей показник досягнув 58%.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Орієнтовні розрахунки провели Центр з досліджень сонячної та гідроенергетики (ZSW) і Німецька асоціація енергетичної та водної промисловості (BDEW).

За їхніми оцінками, 58% споживання ФРН за перші шість місяців 2024 року покривалися електроенергією, виробленою сонячними, вітровими, гідроелектростанціями та установками на біомасі. Це може стати найвищим в історії країни показником відновлюваних джерел у структурі споживання.

24% електроенергії з відновлюваних джерел отримали завдяки вітровим електростанціям на суші, 14% - сонячним, 9% - установкам на біомасі, 5% - з гідроелектростанцій, 5% - з вітрових електростанцій у морі, ще 1% - від переробки побутових відходів.

Представниця керівництва BDEW Керстін Андреа вважає, що такі результати є "винагородою за послідовне розширення потужностей вітрової і сонячної енергетики" в останні роки, та додала, що важливо зробити акцент також на газових станціях, адаптованих до використання водню, оскільки вони будуть менш залежними від погодних умов.

Нагадаємо, після завершення зими 2023-24 Німеччина вивела з експлуатації сім вугільних електростанцій.
 

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