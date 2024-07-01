Фінансові новини
- |
- 01.07.24
- |
- 23:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина за перше півріччя отримала рекордні 58% електроенергії з відновлюваних джерел
12:41 01.07.2024 |
У першому півріччі 2024 року Німеччина, ймовірно, оновила рекорд за часткою відновлюваних джерел у структурі споживання - цей показник досягнув 58%.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Орієнтовні розрахунки провели Центр з досліджень сонячної та гідроенергетики (ZSW) і Німецька асоціація енергетичної та водної промисловості (BDEW).
За їхніми оцінками, 58% споживання ФРН за перші шість місяців 2024 року покривалися електроенергією, виробленою сонячними, вітровими, гідроелектростанціями та установками на біомасі. Це може стати найвищим в історії країни показником відновлюваних джерел у структурі споживання.
24% електроенергії з відновлюваних джерел отримали завдяки вітровим електростанціям на суші, 14% - сонячним, 9% - установкам на біомасі, 5% - з гідроелектростанцій, 5% - з вітрових електростанцій у морі, ще 1% - від переробки побутових відходів.
Представниця керівництва BDEW Керстін Андреа вважає, що такі результати є "винагородою за послідовне розширення потужностей вітрової і сонячної енергетики" в останні роки, та додала, що важливо зробити акцент також на газових станціях, адаптованих до використання водню, оскільки вони будуть менш залежними від погодних умов.
Нагадаємо, після завершення зими 2023-24 Німеччина вивела з експлуатації сім вугільних електростанцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
|ПА ОБСЄ визнала війну РФ геноцидом українців - депутат
|Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні $2,2 млрд 5-го траншу за програмою EFF
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна й Польща домовилися - пропуск вантажівок через кордон відновлюється без жодних дозволів
|USAID надасть гроші на страхування від воєнних ризиків малих та середніх підприємств
|Нетаньягу заявив, що Ізраїль близький до викорінення військового потенціалу ХАМАС
|Греція запровадила шестиденний робочий тиждень
|Світовий банк змінив керівника в Україні. Ним стане топменеджер із США
|Південна Корея додала ще 243 товари до списку заборонених для експорту до РФ та Білорусі
Бізнес
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій