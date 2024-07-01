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FATF знову не внесла Росію до «чорного» списку
12:25 01.07.2024 |
Зупинення членства РФ у FATF залишається в силі, однак до "чорного" списку Росію знову не внесли.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, посилаючись на офіційну інформацію FATF за наслідками Пленарного засідання, яке відбулося з 23 по 28 червня 2024 року у Сінгапурі.
FATF також ухвалила заяву, в якій попередила всі країни про посилення фінансових зв'язків Північної Кореєї з міжнародною фінансовою системою і нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
FATF наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР.
"Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв'язку з численними доказами порушень з боку Росії. Хоча я вітаю рішення про продовження призупинення членства РФ, все ще бракує належної реакції - включення до чорного списку.
FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв'язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо.
Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів проти Росії грає на користь Кремля, дозволяючи йому та потенційно іншим зловмисникам і далі підривати міжнародну систему", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Нагадаємо:
Мінфін та Державна служба фінансового моніторингу закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до "чорного" списку на найближчому пленарному засіданні, що розпочнеться 23 червня.
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