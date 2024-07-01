Туреччину виключили із «сірого списку» FATF

Туреччину виключили із "сірого списку" Групи розробки фінансових заходів із запобігання відмиванню грошей (FATF).

Відповідне рішення ухвалили за результатами 6-ї генеральної асамблеї FATF, яка проходила 23-28 червня, повідомив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз.

"Завдяки плану дій, який ми завершили для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, Туреччину вилучено з сірого списку. Завдяки такому розвитку подій довіра міжнародних інвесторів до фінансової системи нашої країни ще більше зміцнилася", - йдеться у повідомленні.

Віцепрезидент Туреччини переконаний, що це рішення матиме надзвичайно позитивні наслідки для різних секторів економіки та прискорить приплив міжнародних ресурсів.

"Зростання інтересу до активів у турецькій лірі через прискорення надходження капіталу до нашої країни також прискорить процес дезінфляції", - написав Джевдет Їлмаз.