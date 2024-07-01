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Туреччину виключили із «сірого списку» FATF
12:12 01.07.2024 |
Туреччину виключили із "сірого списку" Групи розробки фінансових заходів із запобігання відмиванню грошей (FATF).
Відповідне рішення ухвалили за результатами 6-ї генеральної асамблеї FATF, яка проходила 23-28 червня, повідомив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз.
"Завдяки плану дій, який ми завершили для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, Туреччину вилучено з сірого списку. Завдяки такому розвитку подій довіра міжнародних інвесторів до фінансової системи нашої країни ще більше зміцнилася", - йдеться у повідомленні.
Віцепрезидент Туреччини переконаний, що це рішення матиме надзвичайно позитивні наслідки для різних секторів економіки та прискорить приплив міжнародних ресурсів.
"Зростання інтересу до активів у турецькій лірі через прискорення надходження капіталу до нашої країни також прискорить процес дезінфляції", - написав Джевдет Їлмаз.
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