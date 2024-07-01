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АНАЛІТИКА

Ексканцлера ФРН Шредера викликають свідчити про «Північний потік-2»

 

Комісія парламенту німецької землі Мекленбург-Передня Померанія з розслідування подій навколо фонду, пов'язаного з будівництвом "Північного потоку-2", викликала для свідчень голову землі Мануелу Швезіг та колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Слідча комісія Мекленбургу-Передньої Померанії розслідує діяльність Фонду захисту клімату, пов'язаного з російським газогоном. Вона зокррема має з'ясувати, серед іншого, який вплив мали російські донори на уряд землі під час заснування фонду.

Документи 2014-2022 років, про які вже публічно відомо, свідчать, що за двох урядів під прем'єрством Ангели Меркель будівництво трубопроводу послідовно просували і наполягали, що це суто комерційний проєкт, попри те, що вже тоді від інших західних партнерів та України лунали застереження про його геополітичні ризики.

На закритому засіданні комісія на основі міжпартійного клопотання вирішила викликати Шредера як голову наглядової ради "Північного потоку-2" для свідчень. Точні дати всіх слухань свідків будуть визначені пізніше.

Фонд захисту клімату створили у 2021 році для ухиляння від санкцій США проти "Північного потоку-2". Дочірня компанія "Газпрому" внесла туди 20 мільйонів євро, що зробило її найбільшим донором фонду. А влада Мекленбургу-Передньої Померанії пожертвувала 200 тисяч євро.

На початку війни в Україні Мануела Швезіг намагалася ліквідувати фонд. Їй це не вдалося через складну юридичну ситуацію та опір попередника Ервіна Зеллєрінга, який входив до правління фонду.

Як відомо, німецькі "Зелені" закликають створити у Бундестазі спеціальну слідчу комісію щодо того, як з німецького боку ухвалювалися рішення щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
 

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