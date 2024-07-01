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Пентагон купує ракети до ЗРК Patriot на $4,5 млрд - Reuters
09:39 01.07.2024 |
Армія США уклала контракт з корпорацією Lockheed Martin на 4,5 мільярда доларів, що передбачає поставку 870 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE та супутнього обладнання для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Про це в суботу, 29 червня, повідомила інформаційна агенція Reuters із посиланням на американське міністерство оборони (Пентагон).
Згідно з документами щодо видатків армії США, які має в своєму розпорядженні редакція агентства, новітня версія ракет, якими оснащують системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, відома як PAC-3 MSE, яку випускає Lockheed Martin, коштує чотири мільйони доларів за одиницю.
Засіб протистояння балістичним загрозам
Саме новітня версія ракет PAC-3 MSE спроможна ефективно протидіяти балістичним і аеробалістичним цілям, зокрема російським ракетам повітряного базування "Кинджал".
Раніше цього дня Reuters з посиланням на джерела повідомив про плани США оголосити 1 липня наступний пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть зокрема ракети до ЗРК HAWK і 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.
Днями британське ділове видання FT повідомило про проведення перемовин між США, Ізраїлем і Україною про передачу ізраїльських батарей Patriot Збройним силам України (ЗСУ).
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